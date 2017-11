Ziekenhuis krijgt 2 miljoen voor onderzoek naar levenseinde: 'Je kunt het maar één keer goed doen'

Enkele ouderen in een verpleeghuis | Foto: ANP

DEN HAAG - 'Zorg voor een passend levenseinde kun je maar één keer goed doen.' Dat zegt Jenny van der Steen van het Leids Universitair Medisch Centrum. Van der Steen gaat onderzoek doen naar de mate van controle tijdens het stervensproces.

En daarvoor krijgt ze geld van het European Research Council. Haar project werd beloond met 2 miljoen euro.

Maar waar draait het onderzoek nou precies om? 'Het gaat om bijvoorbeeld technologie, zoals camera's om aan het gezicht af te lezen of iemand pijn heeft', schrijft het LUMC.



'In het uiterste geval euthanasie'

Ook kan het gaan om zogeheten advance care planning 'waarbij de patiënt zijn wensen, doelen en voorkeuren voor zorg rond het levenseinde in een vroege fase bespreekt en eventueel vastlegt. En in het uiterste geval euthanasie.'

Het vermoeden van Van der Steen is dat zorg op dit gebied veel te maken heeft met culturele en persoonlijke verschillen. 'Je kunt niet alle patiënten over een kam scheren', zegt ze. Van der Steen gaat daarom in zes landen kijken hoe acceptabel verschillende niveaus van controle zijn voor artsen, patiënten en familieleden.

