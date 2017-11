[VIDEO] Veroordeelde slikt gif bij Joegoslavië-Tribunaal: 'I have taken poison'

DEN HAAG - Een zitting van het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag is geschorst omdat de veroordeelde Slobodan Praljak gif zou hebben ingenomen. Praljak kreeg een vonnis van 20 jaar cel te horen en nam kort daarna een vloeistof tot zich.

Het VN-hof zou definitief uitspraak doen tegen een handvol verdachten: Jadranko Prlic, Bruno Stojic, Slobodan Praljak, Milivoj Petkovic en Valentin Coric. 'I have taken poison', zou Praljak gezegd hebben.

Het zijn onder anderen de premier en vijf andere voormalige politieke en militaire kopstukken van Herceg-Bosna, een ministaatje ten tijde van de burgeroorlog in Bosnië. Ze staan terecht wegens oorlogsmisdaden.



Situatie onduidelijk

Het is onduidelijk hoe het nu met hem gaat en of het inderdaad om gif ging. Hij zou met spoed en onder motorbegeleiding naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

Het tribunaal weigert elk commentaar. De zitting werd meteen geschorst en de livestream op de site van het tribunaal gestaakt. Behalve een traumahelikopter waren ook de brandweer en ambulancedienst opgeroepen om naar het gebouw aan het Churchillplein te komen.

Inmiddels is de zitting in het tribunaal hervat. De zitting is in een andere zaal omdat zaal 1 is afgesloten door de Nederlandse autoriteiten in verband met het onderzoek. Hij ging verder niet in op de toestand van Praljak, maar zei alleen dat verdachte Praljak woensdagmiddag niet meer aanwezig is.



Video van het moment:

