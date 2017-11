Noodkreet door zieken: Haags koor zoekt met spoed tientallen zangers (m/v) voor 'Kerst-Sing-Along'

DEN HAAG - De organisatie van de Kerst-Sing-Along in het Haagse stadhuis zit met de handen in het haar. Net nu de belangrijkste repetities en het massale concert in het Atrium eraan zitten te komen, haken veel deelnemers af. 'We hebben zeker nog 50 mensen nodig', zegt organisator Laura Wijninga tegen Omroep West. 'Ongeveer de helft van de afmeldingen komt door zieken.'

Het is voor de organisatie te hopen dat de zangers en zangeressen die zich hebben afgemeld weer op tijd beter zijn. 'Dat hopen we natuurlijk wel. Maar we vrezen dat sommigen echt ziek zijn, want die hebben zich afgemeld voor alle repetities', zegt Wijninga.

Sowieso wordt er nog naarstig gezocht naar mannelijke deelnemers. Ruim een maand geleden vertelde de organisatie al dat ze die groep zangers maar moeilijk kunnen vinden. Tot nu toe lijkt die zoektocht nog niet echt geslaagd, verzucht de organisatie.



'Chronisch tekort aan zingende mannen'

'We hebben persberichten verstuurd, een oproep gedaan op de radio, alle koren die er maar zijn in Den Haag benaderd, noem maar op. Er is gewoon een chronisch tekort aan zingende mannen.'

Naast mannen dreigt er nu ook een tekort aan vrouwen. Toch gaat het evenement op 17 december gewoon door, bezweert de organisatie. 'Natuurlijk, we gaan gewoon door. Maar we willen het liefst het podium met 300 zangers zien te vullen', aldus Laura Wijninga.



'Iedereen bellen is wel even een klusje'

Ze baalt er wel flink van. 'Ik vind het wel jammer, want het is best een grote groep die op het laatst heeft afgezegd. Ik ga nu alle mensen bellen om te vragen hoe het met ze gaat en of ze toch nog willen komen. Dat is wel even een klusje, ja.'

De sterren die aan het optreden meewerken, Gregor Bak en sopraan Francis van Broekhuizen, komen wel gewoon. Wijninga: 'Zeker, die komen gewoon. Gisteren hadden we de eerste repetitie en dat was een groot succes, echt te gek.'



Aanmelden kan nog

Wie hier alsnog deel van wil uitmaken, kan zich nog steeds aanmelden via de website van de organisatie. De Kerst-Sing-Along is op 17 december van 20.00 uur tot 22.00 uur. Bezoekers kunnen uit volle borst meezingen met traditionele Nederlandse en Engelse liederen.

Gregor Bak treedt op als dirigent en zal bij de komende repetities ook zangles geven.