Haagse PvdE: 'Burgemeester Krikke zaait angst onder moslims'

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag zaait een klimaat van haat en angst tegen moslims. Dat verwijt krijgt ze van moslimpartij de Partij van de Eenheid (PvdE). Volgens de partij werkt Krikke mee aan dit klimaat door een aantal ongefundeerde uitspraken' over de omstreden imam Fawaz Jneid. De PvdE wil dat Krikke haar uitspraken intrekt.

Imam Fawaz Jneid kreeg onlangs van het ministerie van Veiligheid en Justitie een gebiedsverbod opgelegd voor de Schilderswijk en Transvaal omdat hij een intolerante boodschap' verkondigt. De imam vocht het verbod aan bij de rechter maar die stelde Fawaz in het ongelijk.

In een andere zaak oordeelde de rechter dat de stichting Qanitoen van Fawaz geen gebedsdiensten meer mag houden in de Haagse Cillierstraat. Burgemeester Krikke had deze zaak aangespannen, onder andere omdat bewoners zich onveilig voelden.



Hetze tegen moslims

Door kwetsende uitspraken van Krikke aan het adres van Fawaz, werkt de burgemeester mee aan een hetze tegen moslims, vindt de PvdE. 'In de media heeft u onder andere de bewering gedaan dat de Sheikh opruiende en ontwrichtende teksten heeft geuit. De heer Jneid is echter nooit voor dit soort zaken vervolgd of veroordeeld', stelt Arnoud van Doorn van de PvdE in schriftelijke raadsvragen.

Bovendien zouden politici zich niet moeten bemoeien met zaken die onder de rechter zijn. 'Sheikh Fawaz Jneid heeft aangegeven zijn zaak in hoger beroep en -indien nodig- voort te zetten bij de Raad van State. Waarom doet u desondanks toch inhoudelijke uitspraken over deze zaak in de media?' vraagt Van Doorn zich af.



Karaktermoord

Ook beschuldigt de PvdE Krikke van karaktermoord. 'Ongefundeerde en niet-bewezen beschuldigingen aan het adres van de heer Jneid zijn feitelijk een vorm van karaktermoord.' De PvdE wil dat Krikke de beschuldigingen aan het adres van de Sheikh intrekt.

Fawaz is omstreden, onder andere omdat hij in het verleden is veroordeeld voor het sluiten van illegale shariahuwelijken.



Krikke: Wacht behandeling vragen af

Een woordvoerder van burgemeester Krikke laat desgevraagd tegenover Omroep West weten dat bij schriftelijke vragen de gemeenteraad eerst antwoord krijgt en dan pas de media.

Wel wijst hij erop dat Krikke eerder liet weten dat het haar gaat om een kleine groep en zeker niet om alle moslims. 'Moslims zijn een grote hoeveelheid vredelievende en actieve burgers. Deze imam verspreidt extremistische en intolerante boodschappen en dat is zeker niet iets wat alle moslims betreft. Dit gaat over een heel kleine groep. En daarom wil ik deze imam ook geen podium geven om aanhang te verwerven', zei de burgemeester deze zomer.