Kroatische staatstelevisie: Slobodan Praljak overleden na nemen van gif in rechtszaal Slobodan Praljak | Foto: ANP

DEN HAAG - Slobodan Praljak is overleden. Dat meldt de Kroatische staatstelevisie. Praljak dronk woensdagmiddag direct na het aanhoren van zijn straf in het Joegoslavië-Tribunaal een vloeistof en zei daarbij dat hij zojuist gif had genomen.

Vervolgens werd de rechtszaak geschorst en kwamen hulpdiensten naar het tribunaal. Hij werd met de ambulance naar een ziekenhuis vervoerd. Het tribunaal weigerde elk commentaar. Praljak had net voordat hij het gaf nam te horen gekregen dat hij definitief 20 jaar de cel in moest. Hij was niet de enige die voor de rechter moest verschijnen. Het zijn onder anderen de premier en vijf andere voormalige politieke en militaire kopstukken van Herceg-Bosna, een ministaatje ten tijde van de burgeroorlog in Bosnië. Ze staan terecht wegens oorlogsmisdaden. De rechtszaak tegen de anderen werd rond 14.30 hervat. Ook zijn kregen allemaal een celstraf, meldde ook de Kroatische staatstelevisie. LEES OOK:

