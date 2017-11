Haagse wethouder blijft erbij, subsidie City Mondial stopt

DEN HAAG - Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA) is niet van plan om de subsidie voor City Mondial in stand te houden. Een aantal partijen in de Haagse gemeenteraad wil de subsidie behouden voor de stichting die zich inzet voor wijkcommunicatie en toerisme in de Schilderswijk, Transvaal en de Stationsbuurt. Maar de wethouder ziet daar geen mogelijkheden voor.

Baldewsingh stopt de subsidie per 1 januari 2018. Volgens hem is het potje waaruit City Mondial wordt betaald, dan op. De organisatie kan nog wel zo af en toe geld krijgen voor losse projecten, maar krijgt geen 158.000 euro op jaarbasis meer.

'Deze 158 duizend euro is onevenredig veel als je het vergelijkt met het bedrag dat andere wijken krijgen voor communicatie', zei wethouder Baldewsingh woensdagmiddag tijdens een commissievergadering van de Haagse gemeenteraad. 'En niet alleen in de Schilderswijk is communicatie van belang, ook in Moerwijk, Loosduinen of andere wijken.'



Hartstikke belangrijk

Toch vindt een aantal partijen in de Haagse gemeenteraad het werk van City Mondial zeer belangrijk. 'Het is hartstikke belangrijk', zei Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP. 'Ik ben trots op het werk dat gedaan wordt, juist in een kwetsbare wijk zoals de Schilderswijk. De stichting verbindt de mensen in de wijk. Wie biedt er bijvoorbeeld een tegengeluid als de Schilderswijk te maken krijgt met onterecht, slechte beeldvorming? Dat doet City Mondial.'

Ook de Partij voor de Dieren, de PvdA en Groep de Mos maken zich zorgen over de toekomst van City Mondial. 'Zij verzorgen de communicatie in kwetsbare wijken', zei Groep de Mos-raadslid Rachid Guernaoui. 'Hoe wil de wethouder deze communicatie gaan organiseren zonder City Mondial?'



Love baby

Baldewsingh reageerde geprikkeld op de geluiden uit de gemeenteraad. 'City Mondial is een love baby voor u. Terwijl de stichting al sinds 2015 wist dat de subsidie uiteindelijk zou ophouden. Ik verwacht niet dat er in de Schilderswijk een leemte ontstaat wat betreft de wijkcommunicatie. Er zijn verschillende andere organisaties die dit makkelijk kunnen opvangen, zoals wijkcentrum De Mussen, het Stagehuis en verschillende bewonersgroepen.'

De discussie over City Mondial komt tijdens de raadsvergadering van donderdag 14 december terug.