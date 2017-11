Duizenden huishoudens zonder internet en tv vanwege KPN-storing

GOUDA - Door een storing bij KPN hebben zo'n 18.000 aansluitingen in en rond Gouda woensdag geen internetverbinding, televisie of telefoon. KPN heeft sinds 12.45 uur 'een hardwareprobleem', aldus een woordvoerder van het telecombedrijf.

'Het komt wel eens voor dat er iets stuk gaat in de techniek', zegt de KPN-woordvoerder. 'Een monteur is op locatie het probleem aan het oplossen.' In de loop van de middag moeten de problemen verholpen zijn en zouden alle KPN-klanten weer gebruik kunnen maken van de diensten.

