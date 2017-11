Bijzondere 17e-eeuwse kijkdoos levert gezichtsbedrog op in museum Bredius

DEN HAAG - Museum Bredius in Den Haag heeft iets bijzonders in huis gehaald: de enige 17e-eeuwse perspectiefkast in Nederland. Deze 'kijkdoos' is bedoeld om kunstliefhebbers een beetje voor de gek te houden.

'Slechts weinig mensen weten wat zo'n perspectiefkast precies is,' zegt conservator Willem Jan Hoogsteder. 'En dat terwijl iedereen weet wat een kijkdoos is: daarbij kijk je door een gaatje en dan zie je allemaal poppetjes die erin zijn gezet. Maar die doos is volledig recht, die hele kamer zie je. Bij deze perspectiefkast zie je pas hoe hij geschilderd is als je de kast opendoet, en dan komt de grote verrassing.'

Het is een zeldzaam exemplaar: van dit soort perspectiefkasten bestaan er maar zes op de wereld. 'Er zijn maar weinig schilders die zich in de 17e eeuw hebben gespecialiseerd in architectuur, veel minder dan in landschappen,' aldus conservator Hoogsteder. 'Het is eigenlijk een wiskundige aangelegenheid: je moet goed de wetten van het perspectief kennen. Het is soms tamelijk ingewikkeld. En dit is iets anders dan een schilderij: het is een grapje.'



Schoonheid misleidt

De perspectiefkast maakt deel uit van de tentoonstelling Schoonheid Misleidt, over misleiding in de kunst. Daarbij zijn ook te zien een trompe l'oeil, een schildertechniek die tot gezichtsbedrog leidt, en een anamorfose, iets wat alleen goed te zien is in spiegelbeeld. 'Eigenlijk houden we het publiek lekker voor de gek', lacht projectleider Jan van der Meer Mohr. Tot april is de tentoonstelling te zien in Museum Bredius.

