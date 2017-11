Gevangenis dreigt: bijstandsmoeder kan half miljoen schuld niet betalen

LEIDSCHENDAM - Een Haagse bijstandsmoeder die buren en vrienden voor een half miljoen euro oplichtte, hangt mogelijk een celstraf van twee jaar boven het hoofd. Ze kan het geld niet terugbetalen. Bij het gerechtshof probeert ze te voorkomen dat ze in de gevangenis belandt.

Ingeborg van H. (53) geloofde haar Afrikaanse partner Khaly N.(47) toen hij met zielige verhalen kwam over zijn zieke en overleden kinderen in Senegal. Ze troggelde met de Afrikaanse man haar buren en vrienden in Leidschendam, waar ze destijds woonden, bedragen van 400 euro tot 300.000 euro af. Twaalf mensen trapten in de hartverscheurende verhalen en gaven geld voor medische behandelingen en begrafenissen.

De oplichting kwam uit. In 2014 heeft de rechtbank de Afrikaanse man veroordeeld tot vijf jaar cel en de Haagse bijstandsmoeder tot een werkstraf van 240 uur. Daarbij werd haar ook een vervangende hechtenis van twee jaar opgelegd, als stok achter de deur voor als ze achterbleef bij terugbetaling van de slachtoffers.



Torenhoge schuld

De Afrikaanse man, een muzikant, vertrok met de noorderzon en liet zijn vroegere partner met een torenhoge schuld achter. De advocaat van Ingeborg rekende het gerechtshof woensdag voor dat ze 80 jaar bezig zal zijn om met 500 euro per maand de 477.000 aan vorderingen van de slachtoffers terug te betalen.

Zij zou zelf geen eurocent hebben overgehouden aan de babbeltrucs: al het geld verdween in de zakken van de muzikant. De vrouw was voorheen werkzaam als auteur en manager van artiesten, maar kan niet meer aan de bak komen. Ze leeft van de bijstand en heeft de zorg voor haar dochter van 12. 'Het is het moederhart, voor haar ga ik in hoger beroep', sprak ze. De werkstraf zal ze uitvoeren, maar ze wil niet de cel in en haar dochter alleen laten.



Redelijke straf

De aanklager van het OM vindt de door de rechtbank opgelegde straf redelijk. Hij eist dat er een vervangende hechtenis blijft als drukmiddel, zodat de slachtoffers hun geld terug krijgen. Hij beperkt die celstraf in zijn eis wel tot 1 jaar.

In de rechtszaal is een van de benadeelden aanwezig. Het is een oudere man die 29.000 euro verloor door oplichting. Hij doet ter plekke 9000 euro van zijn schadeclaim af, omdat hij ziet dat de vrouw het moeilijk heeft.



Boek

Ingeborg werkt aan een boek over deze zaak. 'Het blijft heel veel pijn doen', zegt ze tegen de rechters. 'Zoveel mensen die zijn benadeeld door die man.' Ze schaamt zich zelf diep. 'Het is levenslang wat ik heb gekregen.'

Het gerechtshof doet op 13 december uitspraak.

