Vanaf donderdag betaald parkeren op Scheveningen (Foto: Marijke Lagas)

DEN HAAG - Vanaf morgen moeten automobilisten in een deel van Den Haag en Scheveningen betalen om hun auto te parkeren. Om de parkeeroverlast aan te pakken kost het straks geld om de auto neer te zetten in het Geuzen- en Statenkwartier en in het Havenkwartier.