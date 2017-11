COLUMN: #metoo en de mening

DEN HAAG - Al wekenlang volgen ze elkaar snel op: het ene #metoo-geval na het andere. Maar een reactie is ook in gang gezet. Mensen die stellen: zoveel jaar na dato naar buiten treden? Wat zit daar achter? Een begrijpelijke maar ook zorgelijke tendens.

Misschien is het voor velen een openbaring, maar slachtoffers stappen niet altijd meteen naar de politie. In zedenzaken zien wij dat zo vaak. Er kunnen tal van redenen voor zijn en de angst om niet geloofd te worden staat met stip op één.

En ook nu zie je dat. Ik heb met groeiende verbazing gevolgd hoe er soms op de #metoo-uitingen werd gereageerd. 'Dat kan niet waar zijn.' 'Is er dan bewijs voor?' En: 'Waarom kom je er nu pas mee?'

Vooral die laatste. Waar haal je het vandaan om die vraag te stellen? Wij zien dagelijks hoe moeilijk het is voor slachtoffers in zedenzaken om te verklaren. En nu heeft iemand eindelijk de moed gevonden, ongetwijfeld gesteund door de brede beweging die nu op gang is... Hou dan als kijker je oordeel maar even voor je.

Misschien is het verhaal waar. Misschien is het verhaal ook niet waar. Of misschien is het op zijn minst waar dat iemand kennelijk het verhaal zo heeft ervaren. Het strafrecht is ervoor om op die vraag een antwoord te vinden. Het helpt niet om dit soort zaken in de media en opiniestukken uit te vechten.

Dat er breed wordt gedebatteerd over misbruik en intimidatie in het algemeen kan ik alleen maar toejuichen. Maar misschien moeten we over individuele zaken wat minder snel een mening hebben. Talkshows en showprogramma’s zijn wat mij betreft niet de plek om daarover een oordeel te vellen.

Uw hoofdofficier,

Bart Nieuwenhuizen

Reageren? Stuur Bart via bartnieuwenhuizen@omroepwest.nl een bericht.

Alle columns van Bart zijn gebundeld op een aparte pagina.