Steekterbrug Alphen kost miljoenen meer dan gepland

ALPHEN AAN DEN RIJN - Voor de vervanging van de Steekterbrug in de N207 bij Alphen aan den Rijn wordt 27 miljoen euro vrijgemaakt. Dat werd woensdag duidelijk bij de Statencommissie Verkeer en Milieu van de provincie Zuid-Holland. Alleen GroenLinks en Partij voor de Dieren lijken tegen. Die willen een kleinere en goedkopere brug. Aanvankelijk was er 23 miljoen euro begroot voor de nieuwbouw.

De brug in Alphen aan den Rijn moet er binnen nu en vijf jaar komen. Momenteel maken automobilisten en fietsers gebruik van de Steekterbrug, maar die is hoognodig aan vervanging toe.

Het was een tijdje onduidelijk hoe de nieuwe brug eruit kwam te zien. Er waren twee varianten. Bij het ene ontwerp, waarvoor nu is gekozen, moet een stal, die aan de naastgelegen Kortsteekterweg staat, verplaatst worden. Hierdoor kan de weg beter aansluiten op de brug.



5 miljoen goedkoper

Bij de andere variant kon de stal blijven staan, maar was de inpassing van de weg niet optimaal. Deze optie was wel 5 miljoen goedkoper. De meeste partijen zien meer in de eerste optie. 'De agrariër wil de stal verplaatsen en het is een optimalisatie in ons eigen ontwerp, waardoor het een win-winsituatie is,' zei gedeputeerde Floor Vermeulen.

De Steekterbrug ligt in een belangrijke verkeersader van Alphen naar de A4 bij Leimuiden. Dagelijks rijden er zo'n 33.000 voertuigen over de brug. De verkeersoverlast tijdens de aanleg zal groot zijn. 'Als we werken aan infrastructuur dan heb je altijd overlast op het moment dat het werk plaatsvindt,' zegt Vermeulen.

Tijdsduur





De provincie wil de overlast rondom de werkzaamheden zoveel mogelijk beperken. Bijvoorbeeld door ’s nachts te werken of tijdens de vakantieperiodes. Hoeveel overlast er precies gaat zijn door de vervanging van de brug kan Vermeulen nog niet vertellen. Hiervoor is de bestuurder afhankelijk van de aannemer. Ook kan de gedeputeerde nog niets vertellen over de tijdsduur van de werkzaamheden.

Het grootste deel van het geld voor de brug komt van de provincie. De gemeente Alphen aan den Rijn draagt ook een paar miljoen euro bij. Op 20 december nemen de Provinciale Staten een definitief besluit over de brug.