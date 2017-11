Deel dit artikel:











Kwintsheul krijgt eindelijk weer een supermarkt Foto: ANP

KWINTSHEUL - Inwoners van Kwintsheul kunnen binnenkort weer boodschappen doen in hun dorp, meldt mediapartner WOS. Halverwege mei volgend jaar komt er in een nieuw pand aan de Raaphorst een Jumbo. Er zou ook een geldautomaat in de supermarkt komen.

De laatste supermarkt in Kwintsheul was een Albert Heijn. Die brandde bijna zes jaar geleden af. Het duurde jaren voor er een nieuw pand werd gebouwd. Onder meer omdat franchisenemer Koornneef tussentijds overstapte van AH naar Jumbo ontstond er vertraging. Het nieuwe gebouw in het centrum van het dorp is nu bijna af. De definitieve inrichting hing af van welke supermarktformule er zou komen. Jumbo Koornneef zegt twintig weken nodig te hebben om het pand gereed te maken voor opening. Het gebouw wordt van binnen verder afgewerkt, de assortimentsgroepen worden bepaald, de winkelinventaris en schappen worden geplaatst en het personeel wordt klaargestoomd.