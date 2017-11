GOUDA - Tussen Gouda en Rotterdam rijden woensdagavond geen treinen door een aanrijding . Het incident gebeurde even na half zes. Rond 21.00 uur rijdt alles naar verwachting weer, zo meldt de NS.

Tussen Gouda en Gouda Goverwelle rijden ook geen treinen. Dat komt door een beschadigd spoorviaduct. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Hoe lang de problemen op dat deel van het spoor gaan duren, is nog niet bekend.