West Wekker: Wilders doet aangifte tegen Rutte en 'borstendokter' hoort straf in hoger beroep

DEN HAAG - Goedemorgen! In hoger beroep werd drie weken geleden door het Openbaar Ministerie drie jaar cel - waarvan een jaar voorwaardelijk - geëist tegen de Haagse 'borstendokter' Rock G. Vandaag hoort hij zijn straf. En in Zoetermeer wordt een gamemuseum geopend.

1. 'Borstendokter' Rock G. hoort uitspraak in hoger beroep

G. staat onder meer terecht voor mishandeling en verminking van meerdere patiënten die voor cosmetische ingrepen naar zijn kliniek in Den Haag kwamen. Hij voerde borstvergrotingen uit met een experimenteel apparaat. Een rechter in Suriname oordeelde eerder dat G. geen straf moest krijgen. Het OM eiste in hoger beroep een celstraf van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk.

2. Wilders doet aangifte tegen Rutte wegens discriminatie

Geert Wilders vindt dat 'wij als tweederangs burgers worden behandeld in ons eigen land.' Volgens de PVV-politicus denkt de politiek aan iedereen, behalve aan de Nederlanders. Hij gaat daarom aangifte doen wegens discirminatie van Nederlanders.

3. 5 vragen: hoe kon de veroordeelde Slobodan Praljak zichzelf vergiftigen?

De Bosnisch-Kroatische legercommandant vergiftigde zichzelf gisteren in het Joegoslavië-tribunaal. Hij overleed in het ziekenhuis. Hoe lukte hem dit en is het vaker gebeurd dat verdachten of veroordeelden van dit tribunaal gedurende hun rechtszaak overleden?

4. Studentenflat in Leiden wint Rijnlandse architectuurprijs

Als je vanmorgen bent wakker geworden in het nieuwe studentencomplex Langebrug in Leiden, dan woon je in een prijswinnend gebouw. Gisteravond kreeg het gebouw de Rijnlandse architectuurprijs. De jury noemt de studentenflat 'een geniaal idee dat met groot vakmanschap is uitgewerkt'.

5. Museum met videogames opent in oude V&D van Zoetermeer

Vanavond opent in de oude V&D in Zoetermeer een museum vol videogames. Alle spellen in het museum kunnen gespeeld worden. In totaal staan er zo'n 150 apparaten. Ze komen van over de hele wereld.

Het weer: Af en toe zon, maar er komen ook buien voor. Mogelijk valt er hagel. Het wordt zo'n 6 graden.

Vanavond op TV West: Van de Kaart

Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. In deze aflevering gaat Jet onder meer met Carin en vijftien bouviers wandelen op het strand in ‘s-Gravenzande.