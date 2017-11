Studentenflat in Leiden wint Rijnlandse architectuurprijs

LEIDEN - De Rijnlandse architectuurprijs is toegekend aan het nieuwe studentencomplex Langebrug in Leiden. Het wooncomplex aan de gelijknamige straat is een ontwerp van architect Dick van Gameren van het Delftse bureau Mecanoo. De tweejaarlijkse onderscheiding voor het beste nieuwe gebouw in Leiden en omgeving is woensdagavond uitgereikt.

Tien bouwwerken waren genomineerd, waaronder de Catharinabrug en de Lammermarktparkeergarage in Leiden, museum Voorlinden in Wassenaar, het Galileo Reference Center in Noordwijk en het basisscholengebouw Kloppend Hart in Warmond.

De jury noemt de studentenflat 'een geniaal idee dat met groot vakmanschap is uitgewerkt.' Verder schrijft de jury: 'Het project past qua schaal en maat perfect in de context en door de nieuwe stegen ontstaan nieuwe routes in de stad.' Daardoor past het gebouw als een handschoen in de historische binnenstad van Leiden.



Meer Mecanoo

De Langebrug was niet het enige ontwerp van Mecanoo dat was genomineerd. Ook het studentencomplex 'Yours' tegenover het ROC-gebouw bij de Lammenschans maakte kans.

De publieksprijs ging naar de parkeergarage onder de Lammermarkt in Leiden. Van de 2600 stemmen ging 20 procent naar het ontwerp van JHK Architecten. De garage won eerder deze maand ook al de Betonprijs. Opmerkelijk is dat twee jaar geleden de publieksprijs ook naar een parkeergarage ging: de ondergrondse parkeerplaats in de boulevard van Katwijk was toen de winnaar.