Gemeente Midden-Delfland ook bereikbaar voor burgers via WhatsApp

MIDDEN-DELFLAND - De gemeente Midden-Delfland is vanaf volgend jaar via WhatsApp bereikbaar voor burgers. Ook gaat de gemeente reisdocumenten bezorgen, zo bleek tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad woensdag.

Dat heeft het hoofd van de afdeling Dienstverlening, Dagmar Winkelhorst, laten weten. 'Ik durf niet te beloven dat we hier op 1 januari mee gaan starten, maar wel kort daarna. WhatsApp is het communicatiekanaal dat het meest door mensen wordt gebruikt. Daarom is het logisch dat je daarbij aansluit.' Andere gemeenten, zoals Den Haag, Zoetermeer en Westland, zijn al langer via de berichtendienst bereikbaar.

Volgens de WOS, mediapartner van Omroep West, gaat de gemeente ook beginnen met een proef waarbij reisdocumenten bij mensen thuis of op het werk bezorgd kunnen worden. Wie zijn paspoort liever op het gemeentehuis ophaalt, krijgt vanaf medio december een seintje zodra het document klaar ligt.

