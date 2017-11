Haagse Stadspartij gaat voor cultuur, groen en duurzaamheid in concept-verkiezingsprogramma

DEN HAAG - De Haagse Stadspartij (HSP) wil meer aandacht voor groen, cultuur, duurzaamheid en de strijd tegen sociale ongelijkheid. Zo wil de partij 20.000 nieuwe bomen in de stad, meer aandacht voor fietsers en voetgangers en fors meer geld voor cultuur. Dat staat in het concept-verkiezingsprogramma dat de partij woensdagavond presenteerde.

De partij wil dat 250.000 woningen verder gaan op elektriciteit, niet op gas. Op het gebied van cultuur wil de partij niet alleen in grote theaters investeren, maar ook in broedplaatsen, bibliotheken en cultuur in verschillende wijken. Daarvoor moet de komende periode jaarlijks 10 miljoen euro vrijgemaakt worden. De bieb in Bouwlust moet weer open en het Zuiderstrandtheater moet langer een cultuurpodium blijven.

De HSP wil veel meer woningen laten bouwen, vooral duurzame en betaalbare. Er moeten voor alle mensen voldoende betaalbare huizen beschikbaar komen, ook in de duurdere wijken. Ook moet er geïnvesteerd worden in banen voor de onderkant van de arbeidsmarkt, en minder in de kenniseconomie. Extra geld voor zorg en armoedebestrijding blijft noodzakelijk, vindt de partij.

Ook stelt de partij enkele andere 'opvallende' ideeën voor:



