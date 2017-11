ADO Den HaaG-Storks bereidt zich voor op duel tegen G-voetbalteam FC Groningen

DEN HAAG - Over een paar dagen spelen de ADO Den HaaG-Storks tegen Kids United, het G-voetbalteam van FC Groningen. Omdat het team zich goed wil voorbereiden op de wedstrijd kregen de spelers woensdag een training van Edwin de Graaf, assistent-trainer van ADO Den Haag 1.

'Sommigen hebben er jaren van gedroomd hier te spelen. Het zijn pure mensen die zo blij zijn dat ze hier zijn,' zegt De Graaf na afloop van de training in het stadion van ADO. 'Ik moet zeggen dat het me heeft verbaasd wat voor niveau ze hebben gehaald. Sommigen kunnen heel goed verdedigen, sommigen kunnen goed dribbelen en anderen kunnen goed schieten. Ze hebben me positief verrast.'

Het G-team werd opgericht door ADO Den Haag om spelers met een beperking ook de kans te geven om te voetballen bij een profclub. De wedstrijd is op zaterdag 2 december in het stadion van ADO, voorafgaand aan de wedstrijd ADO Den Haag - FC Groningen.