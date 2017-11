Deel dit artikel:











Museum met videogames opent in oude V&D van Zoetermeer Museum met videogames opent in oude V&D van Zoetermeer (Beeld: Omroep West)

ZOETERMEER - Steeds meer oude V&D's in onze regio krijgen een nieuwe bestemming. In Den Haag en Leiden zijn nieuwe winkels in de panden geopend, en nu komt er ook iets nieuws in de oude V&D van Zoetermeer: een museum vol met videogames.

Pacman, Tetris, Space Invaders en nog veel meer andere videogames kunnen gespeeld worden in het Nationaal Videogame Museum, gevestigd in het Stadshart van Zoetermeer. In totaal staan er zo'n 150 apparaten. 'Ze komen van over de hele wereld', zegt Hasan Tasdemir van het museum. 'Japan, Amerika, Italië, Frankrijk, letterlijk overal.'

Opening Woensdag zijn vrijwilligers nog druk in de weer geweest om alle apparaten aan te sluiten. Donderdagavond is de opening van het museum. Het wordt een doe-museum: alle spellen kunnen gespeeld worden.