Welstandscommissie twijfelt nog over nieuw cultuurcomplex Den Haag

DEN HAAG - De welstandscommissie is vooralsnog niet akkoord met het aangepaste bouwplan voor het nieuwe cultuurcomplex in het centrum van Den Haag. De commissie is in principe wel positief over het gebouw, maar maakt zich ook nog zorgen over de gebruikte materialen.

Tijdens een eerdere bijeenkomst met de bouwer werden die getoond. 'Toen zijn we wel geschrokken. Want er lagen fundamentele vragen. Wordt het goedkoop of chic?,' aldus een van de leden, Jaap van den Bout. Een woordvoerder van de architecten die het gebouw ontwerpen erkende dat hieraan nog dingen moeten worden verbeterd.

De welstandscommissie van Den Haag besprak vandaag een aangepast ontwerp voor het complex. De commissie deed er ook meerdere ronden over om de eerste ontwerpen goed te keuren. Vorige week werd bekend dat de welstandscommissie de plannen voor de torens die rond het cultuurcomplex worden neergezet eveneens nog niet heeft goedgekeurd.



Goedkope materialen

Van den Bout toont zich tijdens de zitting woensdag ook kritisch over de procedure die de bouwers volgen. De commissie krijgt steeds aangepaste ontwerpen voor het cultuurcomplex zelf, terwijl er dus zorgen zijn over de gekozen materialen. 'Ons bekruipt het gevoel dat de worst die we nog voor ons hebben in plakjes wordt gesneden. Wij komen als commissie in een onmogelijke positie omdat we steeds over die stukjes een beslissing moeten nemen.'

De stichting S.O.S. Den Haag, die zich grote zorgen maakt over het nieuwe Onderwijs- en Cultuurcentrum (OCC), heeft ook moeite met het nu voorliggende plan. Volgens inspreker Peter Drijver worden op veel plekken goedkope materialen gebruikt en is het te grof. Verder noemde hij het kleurloos en weinig feestelijk. S.O.S. denkt ook dat er diverse 'pishoeken' gaan ontstaan en dat het gebouw vooral aan de kant van de Rivierenbuurt niet voldoende kwaliteit heeft.



Vertrouwen

De welstandscommissie zelf heeft er nog wel vertrouwen in dat het goed kan komen. Maar dan moeten de bouwers wel eerst met nog meer en betere gedetailleerde tekeningen komen. En met een plan voor betere materialen. 'Over de voorstellen zijn we positief. Maar de materialen zijn zo belangrijk dat we er nog geen lintje omheen doen.'

LEES OOK: Rekenkamer gaat cultuurcomplex Spuiplein onderzoeken