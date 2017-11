LEIDEN - De Rijnlandse architectuurprijs gaat dit jaar naar architectenbureau Mecanoo vanwege het ontwerp van studentenflat De Langebrug in Leiden. Dit is het beste ruimtelijke ontwerp van de regio, volgens de jury. Bij het ontwerpen van het gebouw is inspiratie gehaald uit de middeleeuwen. Architect Dick van Gameren van architectenbureau Mecanoo is blij met de prijs. 'Ik stond er wel van te kijken, maar het is heel mooi. Voor studenten is dit complex een lot uit de loterij'.

Het studentencomplex is te vinden in het midden van het historische centrum in Leiden. Het was wel even passen en meten om dit ontwerp daar in te passen in de omgeving, vertelt architect Dick van Gameren. Hij spreekt van 'een flinke puzzel'. 'We moesten op zoek naar een manier om zo veel mogelijk studentenkamers in te passen in de binnenstad.'

Voor de Rijnlandse architectuurprijs waren tien bouwwerken genomineerd, waaronder de Catharinabrug en de Lammermarktparkeergarage in Leiden, museum Voorlinden in Wassenaar, het Galileo Reference Center in Noordwijk en het basisscholengebouw Kloppend Hart in Warmond.



Geniaal idee

De jury noemt de Leidse studentenflat 'een geniaal idee dat met groot vakmanschap is uitgewerkt.' Verder schrijft de jury: 'Het project past qua schaal en maat perfect in de context en door de nieuwe stegen ontstaan nieuwe routes in de stad.' Daardoor past het gebouw als een handschoen in de historische binnenstad van Leiden.

