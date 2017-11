Deel dit artikel:











Woonboot loopt vol water Foto: Nick van Mourik/Regio 15

DEN HAAG - Op de Soestdijksekade in Den Haag is donderdagochtend een woonboot vol water gelopen, waardoor hij dregide te kapseizen. Er zijn geen slachtoffers. Hoe de boot heeft kunnen 'omvallen' is niet bekend.

'In de boot stond zoveel water, dat hij is gaan hellen', zegt een woordvoerster van de brandweer. 'Maar hoe dat kon gebeuren is niet bekend'. De brandweer heeft de boot weer overeind getild en heeft het water weggepompt. Volgens een woordvoerder is het nu zaak voor de eigenaar van de woonboot om met de gemeente verdere zaken te regelen. De boot is beschadigd geraakt; wat het gaat kosten om de schade te herstellen is niet bekend.

Niet de eerste keer Vorig jaar was er een soortgelijk incident met een woonboot aan de Soestdijksekade. Ook toen moest de boot worden leeggepompt, om te voorkomen dat het woonschip zou zinken.

