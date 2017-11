TU Delft ontwikkelt eigen satelliet voor Nederlandse luchtmacht

DELFT - De Nederlandse luchtmacht krijgt zijn eigen satelliet. Halverwege 2019 wordt de satelliet, die defensie samen met de TU Delft heeft gemaakt, gelanceerd. Het is de eerste keer dat defensie zelf betrokken was bij de bouw van een kunstmaan.

De satelliet is al grotendeels af. De kunstmaan heeft de naam Brik 2 meegekregen, een verwijzing naar de prille jaren van de luchtmacht. De Brik was in 1913 het allereerste toestel van de toen net opgerichte Luchtvaartafdeeling, zoals de luchtmacht toen heette.

De Brik 2 zal onder meer worden gebruikt voor het vergaren van inlichtingen over vijanden op het slagveld. 'Denk aan een Reaper (drone), maar dan op veel grotere hoogte', licht een woordvoerder het toe. De Brik 2 moet minimaal drie jaar meegaan. Na maximaal 25 jaar zal de kunstmaan vergaan in de dampkring rond de aarde.