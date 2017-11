Deel dit artikel:











Mensen kennen de echte Boeren-Leidse pitjeskaas niet meer Kaas ligt te rijpen (Foto: ANP)

OUD ADE - Eeuwenlang was de Leidse kaas de belangrijkste van Nederland. Maar tot verdriet van Boris Heemskerk, een van de laatste boeren die nog de echte Leidse kaas met komijn maakt, is het product in de vergetelheid geraakt. Samen met de vereniging Slow Food probeert een aantal boeren de kaas weer onder de aandacht te brengen.

Op zijn boerderij De Morgenstond in Oude Ade maakt boer Heemskerk nog op ambachtelijke wijze de Leidse kaas 'met de sleutels'. Deze kaas is door de Europese Unie erkend als streekproduct en heeft sinds 1997 de Beschermde Oorsprongsbenaming (B.O.B.) verkregen. 'De droge en magere kaas met komijnzaad wordt gemaakt met rauwe melk en krijgt zijn lekkere smaak pas na rijping', zegt Heemskerk. 'De kaas ligt een klein jaar op de plank bij handelaren voordat het naar de winkel kan. Daarmee onderscheidt het zich van fabriekskaas die door toevoegingen veel sneller in de winkels ligt'.

Steun voor traditionele producten Een klein aantal boeren probeert nu de populariteit van de pitjeskaas te vergroten. Daarvoor is een nieuwe stichting opgericht met de naam Boeren Leyden Traditioneel. De vereniging Slow Food helpt de kaasboeren daarbij. 'De echte Leidse kaas is brokkelig, bevat weinig vet en is droog', aldus Heemskerk. Niet voor niets nam de Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.) eeuwen geleden de Leidse kaas al mee op hun reizen. De pitjeskaas was een bron van eiwit en bleef heel lang goed. 'De unieke smaak van dit product mag niet verloren gaan', zegt Heemskerk.