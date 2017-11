Proefstuderen op kartonnen stoel bij Haagse Hogeschool

DEN HAAG - Niets zo moeilijk als de studiekeuze. Je bekijkt de website en gaat naar de Open Dag, maar hoe werkt dat nou, die studie die je leuk lijkt? De Haagse Hogeschool heeft daar een oplossing voor: een dagje gratis proefstuderen.

Donderdag en vrijdag kunnen aankomend studenten proeven hoe het er op de Haagse aan toe gaat. Tijdens de dag kunnen ze ook praten met studenten van de opleiding. Bij sommige opleidingen hoort wat huiswerk, bij een aantal praktische opleidingen wordt ook echt iets gemaakt.

Bij Industrieel Product Ontwerpen, IPO, wordt donderdag bijvoorbeeld een stoel van karton gemaakt. Studenten gaan in groepjes zitten schetsen, knippen en plakken. En proefzitten, want hij moet wel gebruikt kunnen worden.



51 opleidingen voor 26.000 studenten

Nikita uit Sassenheim heeft er zin in. Nu studeert hij Mechatronics. 'Maar dat bevalt me niet, ik wil kijken of dit iets voor mij is.'

Zoniet dan heeft de Haagse Hogeschool nog zeker 50 andere opleidingen, van sportopleiding HALO tot bedrijfskunde. Elk jaar melden zich 4.800 eerstejaars. Van de 26.000 studenten volgen er 684 de opleiding IPO.