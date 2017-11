Deel dit artikel:











Vrouw (62) komt om leven bij ongeluk N441 bij Katwijk Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. (Foto: MediaTV)

KATWIJK - Bij het ongeluk dat woensdagochtend gebeurde op de N441 - de Wassenaarseweg tussen Wassenaar en Katwijk - is een 62-jarige vrouw om het leven gekomen. Dat meldt de politie. Ze raakte zwaargewond en overleed in de nacht van woensdag op donderdag in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Bij het ongeluk waren drie auto's betrokken. Het slachtoffer reed vanuit Katwijk in de richting van Wassenaar. Door nog onbekende oorzaak kwam een tegemoetkomende bestelbus op de verkeerde weghelft terecht waardoor een frontale aanrijding ontstond. Ook een personenauto die achter de vrouw reed kon niet meer uitwijken en raakte betrokken bij de aanrijding. De bestuurder van de bestelbus werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De Verkeersongevallen Analyse (VOA) heeft onderzoek gedaan naar de toedracht van de aanrijding.