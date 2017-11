Deel dit artikel:











Make-uphulp voor slechtzienden: 'Ik sta voor de spiegel, maar ik zie mezelf niet' Archieffoto

DEN HAAG - Het is niet makkelijk: je opmaken of scheren als je slechtziend bent. Om slechtzienden hierin te ondersteunen organiseerde Visio, het expertisecentrum voor slechtzienden en blinden in Den Haag, donderdag een workshop persoonlijke verzorging en het gebruik van kleur. Een uitkomst voor de slechtziende Ria Vogelaar: 'Ik sta voor de spiegel, maar ik zie mezelf niet.'

'Het gaat allemaal op gevoel,' vertelt Ria. Netjes make-up aanbrengen of kleurencombinaties zoeken is daardoor moeilijk voor haar. 'Oogschaduw is lastig en mascara doe ik al jaren niet meer. Het lastige is dat je altijd aan iemand anders moet vragen of het er goed opzit.' Tijdens de workshop krijgen de mensen daarom tips en trucs. Ook krijgen ze kleuradvies. 'Wij vinden dat iedereen met een visuele beperking moet kunnen zijn wie die is. Dat is bijvoorbeeld als je mooie make-up en kleding op kan doen,' vertelt Ruth Doeve van Visio.