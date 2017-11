No Surrenderleden blijven vastzitten na liquidatiepoging

Deel dit artikel:











DEN HAAG - De drie mannen die verdacht worden van een mislukte liquidatie in Ridderkerk in november vorig jaar blijven vastzitten. Dat heeft de rechter in Den Haag donderdag bepaald. Het gaat om de president en de 'sergeant at arms' van de Haagse afdeling van motorclub No Surrender en een man uit Breda. De Brabander is volgens zijn advocaat geen lid van de motorclub.

Volgens het Openbaar Ministerie hebben de drie - een 51-jarige Hagenaar, een man van 34 uit Pijnacker-Nootdorp en de Bredanaar van 37 jaar - geprobeerd een 40-jarige Hagenaar dood te steken bij een bedrijfspand op de Tinstraat in Ridderkerk, waar illegale medicijnen en anabolen steroïden werden gemaakt. De officier van justitie pleitte er tijdens de zaak voor dat de drie vast zouden blijven zitten. Zij vond 'het niet uit te leggen aan de maatschappij', als de mannen nu op vrije voeten komen.

Planmatig te werk De rechter ging hier in mee. Die vind ook dat uit het dossier blijkt dat de mannen 'planmatig' te werk gingen. De rechter vreest voor herhaling omdat 'er meerdere conflicten' spelen waar deze mannen betrokken bij zouden zijn. 'Dit is niet uit de lucht komen vallen', zei de rechter over het incident. De advocaten van de drie vrezen dat de zaak pas na de zomer inhoudelijk behandeld kan worden, omdat nog zeker elf getuigen gehoord moeten worden. 'Dan zit mijn cliënt al bijna twee jaar vast', zei een van de raadsmannen. De drie advocaten wilden dan ook dat de verdachten hun proces in vrijheid mochten afwachten. 'Op een gegeven moment is het welletjes', zei een van hen.

Geen 'motorclubzaak' De mannen werden 11 april van dit jaar aangehouden. Twee van hen zijn leden van motorclub No Surrender, maar dit wil volgens de verdediging van de mannen niet zeggen dat deze zaak nu een zaak van de motorclub is: 'Dat mensen lid zijn geweest, maakt dit geen 'motorclubzaak'.' Ook van de opzet die het Openbaar Ministerie ziet, is volgens de advocaten geen sprake. 'Als je iemand wil ombrengen, doe je dat 's avond laat in het donker op een plek waar geen camera's zijn en waar niemand mee kan kijken', zei een van hen. Het incident in Ridderkerk vond 's middags plaats op een industrieterrein en werd gefilmd door beveiligingscamera's.