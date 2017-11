Voetballer Ruben Schaken: 'Ik ben geen homofoob'

DEN HAAG - De biografie 'Einde aan de bullshit' van oud-ADO-speler Ruben Schaken heeft flink wat stof doen opwaaien. Met name zijn uitspraken over homoseksuelen in het voetbal leiden tot veel verontwaardiging. Schaken werd zelfs afgeschilderd als homofoob. Via twitter wil Schaken een eind aan de discussie maken. 'Ik heb respect voor ieder mens, ongeacht ras, geaardheid of wat dan ook', schrijft Schaken.

In het boek beschrijft Schaken dat hij bij Feyenoord met twee spelers voetbalde die op mannen vielen. Schaken vertelt dat hij de twee spelers 'met andere ogen bekeek'. Om er aan toe te voegen: 'Je weet nooit wanneer hij zijn kunstje flikt'.

De uitspraken van Schaken leidden tot veel negatieve reacties. 'Schaken is maar een enkeling, een popie jopie die zijn boek wil verkopen. Ik vind zijn uitspraken jammer en vooral dom. Hij is een hindernis waarvan er meer zijn in onze strijd om acceptatie', zegt Karin Blankenstein, voorzitter van de John Blankenstein Foundation die zich inzet om de lhbt-acceptatie in de georganiseerde sport te verbeteren, in Metro.



'Verkeerde context'

In een verklaring op Twitter, laat Schaken weten dat de media zijn uitspraken in een verkeerde context hebben geplaatst. 'In mijn boek staat niks waaruit blijkt dat ik een homofoob ben. In mijn familie zitten ook homoseksuelen en dat hebben wij geaccepteerd. Men mag mij veroordelen met de dingen die in mijn boek staan, maar van de homoseksuelen blijven we af'.