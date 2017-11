Nooit eerder bezochten zoveel mensen de Hortus Botanicus

Petra Martens en Ghislaine Melman werden in de bloemetjes gezet. (Foto: Facebook Hortus Botanicus)

LEIDEN - Nog nooit bezochten in een jaar tijd zoveel mensen de Hortus Botanicus in Leiden als dit jaar. Woensdagmiddag werd de 175.000e bezoeker verwelkomd. Het gaat om de vriendinnen Petra Martens uit Voorschoten en Ghislaine Melman uit Leiden.

Zij ontvingen uit handen van frontoffice-manager Eva Elsgeest en communicatiemanager Saskia Jacobs van de Hortus een prachtig herfstboeket. 'Ghislaine is Vriend van de Hortus en bezoekt de Hortus vrij regelmatig', laat een woordvoerster van de Hortus Botanicus weten. 'Petra is leerkracht op basisschool De Regenboog in Voorschoten en hoopt binnenkort nog eens terug te komen met haar kleuterklas.'

LEES OOK: Wereldberoemde vleesetende planten in Leiden