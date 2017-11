Eerste testresultaat: Bosnisch-Kroatische generaal Praljak nam inderdaad gif in

DEN HAAG - Het drankje dat de Bosnisch-Kroatische generaal Slobodan Praljak woensdag doorslikte in de rechtszaal van het Joegoslavië-Tribunaal, was volgens een eerste test op het busje waar hij uit dronk 'een chemische stof die tot de dood kan leiden'. Dat laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie donderdag weten. Praljak vertelde de rechters direct zelf al dat hij gif had ingenomen.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag voert op korte termijn een autopsie uit op het lichaam van Praljak. Toxicologisch onderzoek moet meer zekerheid geven over de doodsoorzaak.

De Nederlandse justitie onderzoekt het overlijden van Praljak op verzoek van het Joegoslavië-Tribunaal. In eerste instantie is het onderzoek gericht op hulp bij de zelfdoding en overtreding van de Geneesmiddelenwet. Volgens een woordvoerder van het parket in Den Haag verleent het tribunaal alle medewerking. Justitie kan nog niet ingaan op vragen over verhoren en mogelijke obstakels daarbij, zoals diplomatieke onschendbaarheid.



Veroordeling in hoger beroep

Praljak werd in hoger beroep tot 20 jaar cel veroordeeld voor misdaden tegen de menselijkheid tijdens de burgeroorlog in Bosnië (1992-1995). Het Joegoslavië-Tribunaal veroordeelde ook vijf medeverdachten tot lang celstraffen voor hun rol in de geweldsuitbarsting in Bosnië, waar Serviërs, Kroaten en moslims voor de oorlog nog vreedzaam met elkaaar samenleefden. Voor de rechters staat vast dat de verdachten een deel van Bosnië etnisch wilden zuiveren en daarom moslims verjaagden en vermoordden.

