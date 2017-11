Overval bij ING-bank Hillegom, gezette man gezocht

Deel dit artikel:











HILLEGOM - In de Hoofdstraat in Hillegom is donderdagmiddag een overval gepleegd. De dader had het voorzien op de geldwagen die voor de ING-bank in de straat stond.

HILLEGOM - In de Hoofdstraat in Hillegom is donderdagmiddag een overval gepleegd. De dader had het voorzien op de geldwagen die voor de ING-bank in de straat stond.

Er vielen bij de overval geen gewonden. De politie is op zoek naar een blanke gezette man van 1,70 meter. Hij had donkere kleren aan en droeg een zwarte muts. Hij is nog niet aangehouden.

De man is ervandoor gegaan met een nog onbekende buit. Mogelijk was er ook nog een tweede overvaller.