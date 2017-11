Oud-politicus Ehsan Jami zoekt financiers voor promotieonderzoek

LEIDEN - De voormalig politicus Ehsan Jami wil aan de Universiteit Leiden promoveren op een onderzoek naar criminaliteit en de rol van etniciteit. Zo'n promotieonderzoek kost veel geld en dat is er niet. Daarom is Jami via de website doneeractie.nl op zoek naar financiers.

Jami geeft op de website toe dat zijn onderwerp nogal controversieel is. 'Het is behoorlijk lastig om subsidies te ontvangen van de officiële instanties,' zegt hij. Volgens hem is er weinig onderzoek gedaan naar het nut en de noodzaak van etnische registratie en (jeugd)criminaliteit.

'In de aanpak van de misdaadbestrijding is het wetenschappelijk en maatschappelijk relevant om etnische registratie te analyseren als beleidsinstrument,' vervolgt hij op de website. Jami heeft drie ton nodig, maar tot nu toe hebben een handvol mensen in totaal slechts vijftig euro gedoneerd.



Niet onomstreden

De in Iran opgegroeide Jami is niet onomstreden. Hij was medewerker van PVV-kamerlid Hero Brinkman, maar stopte met zijn werkzaamheden in 2007. In augustus van dat jaar werd Jami in zijn woonplaats Leidschendam-Voorburg aangevallen. Hij kreeg toen persoonsbeveiliging na tussenkomst van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.

Ook nu ondervindt Jami veel tegenwerking, maakt hij duidelijk op twitter. Op 25 november tweet Jami: 'Links Nederland schuimbekkend over mijn promotieonderzoek. Door zulke lieden is de sociale wetenschap tot een links elitair clubje verworden'.

