Hallo, wie heeft het licht uitgedaan?

Het antwoord is eigenlijk simpeler dan gedacht. 'Er waren gewoon heel veel wolken vandaag', verklaart Mizee. Daarnaast staat de zon laag, waardoor er minder licht door de wolken dringt.

Foto: Gieny Westra

Hagelstenen

'De onderkant van de wolken bevond zich op zo'n 500 meter van de grond', legt hij uit. 'De toppen van de wolken kwamen tot 7,5 kilometer hoogte, waardoor er ook heel weinig zonlicht doorheen kon komen. Daardoor is het automatisch wat donkerder dan normaal.'

Op sommige plekken in onze regio kwamen hagelstenen naar beneden vallen. Deze waren in een aantal gevallen behoorlijk groot. 'Een doorsnede van 12 millimeter is voor deze tijd van het jaar behoorlijk bijzonder'.

Hagelstenen van 12mm groot (foto: Theo Westra)