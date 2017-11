Gouda start procedure om ALDI te kunnen vestigen

GOUDA - De gemeente Gouda en supermarktketen ALDI zijn donderdag naar de Raad van State gestapt in de hoop een ontheffing af te dwingen van de provincie Zuid-Holland. De gemeente wil graag dat ALDI zich vestigt op een bedrijventerrein buiten het centrum, maar het supermarktbeleid van de provincie laat dit niet toe. Op het terrein zit al een supermarkt van Hoogvliet.

Tijdens de zitting donderdag liet de provincie Zuid-Holland weten wel bezig te zijn met een versoepeling van het strenge supermarktbeleid, maar tot nu toe vasthoudt aan de eis dat supermarkten zich alleen in stads- dorps-, en winkelcentra mogen vestigen.

Vooral in kleinere dorpen en kernen is er vaak geen plaats voor de steeds groter wordende supermarkten. Die mogen zich, als het beleid politiek wordt overgenomen straks ook buiten de kernen vestigen, aldus de provincie.



Bedrijventerrein

Maar het nieuwe beleid geldt dus nog niet voor het plan van de gemeente Gouda die discountsupermarkt ALDI op het bedrijventerreintje aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde wil hebben.

De gemeente liet donderdag weten niet te begrijpen dat de provincie eerst wel en later niet meer wilde meewerken aan de komst van de discounter naar het bedrijventerrein buiten het centrum. Volgens Zuid-Holland is dat terrein alleen voor bedrijven bedoeld.



Discount

Toch zit er al een Hoogvlietsupermarkt en staat er zelfs een gereformeerde kerk. Prima geschikt om nog een ALDI aan toe te voegen, vindt de gemeente. Zeker omdat uit detailhandelsonderzoek blijkt dat er in Gouda grote behoefte is aan een discountsupermarkt.

In het centrum van Gouda is er geen ruimte voor een supermarkt van 1000 vierkante meter, zei de gemeentewoordvoerder.



Verklaring

De provinciewoordvoerders hadden wel een verklaring waarom gedeputeerde Velthuizen eerst wel en later niet meer wilde meewerken. Dat zou aan een recente uitspraak van de Raad van State liggen die detailhandel buiten de winkelcentra bijna onmogelijk zou maken.

De Goudse woordvoerder had daarover grote twijfels omdat die uitspraak over een enorm outlet-centrum buiten het Groningse Winschoten ging, en niet om een supermarkt naast een andere supermarkt. De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak over het ALDI-plan.