Kom op zangers en zangeressen, geef je op voor de Kerst-Sing-Along

DEN HAAG - Het Haagse Atrium was dinsdagavond 28 oktober afgeladen voor de Kerst-Sing-Along. De honderden bezoekers konden meezingen met bekende kersthits. Maar er waren ook veel zieken. Dus dirigent Gregor Bak zoekt met spoed nog steeds heel wat gouden keeltjes.

Het koor staat onder leiding van Gregor en heeft een gastoptreden van sopraan Francis van Broekhuizen. Volgens de Haagse wethouder Rabin Baldewsingh was de sfeer bij de repetitie geweldig en zongen alle aanwezigen uit volle borst mee. 'Top', aldus de wethouder.

Maar iets minder top waren het aantal zieken. De organisatie van de Kerst-Sing-Along zit met de handen in het haar. Net nu de repetities plaatsvinden en het massale concert in het Atrium eraan zitten te komen, haken veel deelnemers af.



Afmeldingen

'We hebben zeker nog 50 mensen nodig', zegt organisator Laura Wijninga tegen Omroep West. 'Ongeveer de helft van de afmeldingen komt door zieken.'

De organisatie zoekt naarstig naar mannelijke deelnemers. Ruim een maand geleden vertelde de organisatie al bij SuperDebby dat ze die groep zangers maar moeilijk kunnen vinden.' Tot nu toe lijkt die zoektocht nog niet echt geslaagd. 'We hebben persberichten verstuurd, een oproep gedaan op de radio bij SuperDebby, alle koren die er maar zijn in Den Haag benaderd, noem maar op. Er is gewoon een chronisch tekort aan zingende mannen.'

Dus kom op mannen en natuurlijk ook zingende vrouwen! Wil je meezingen? Geef je snel op als koorlid via de website van de Kerst-Sing-ALong.