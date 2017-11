Deel dit artikel:











Man overleden, echtgenote verdacht Foto: ANP

DEN HAAG - Een 59-jarige Hagenaar is in de nacht van woensdag op donderdag door een misdrijf om het leven gekomen. Dit gebeurde in een huis aan de Hemsterhuisstraat in Den Haag. De 59-jarige echtgenote van de man is aangehouden.

Hulpdiensten kregen rond 00.45 uur de melding dat er iemand zwaargewond was geraakt bij een incident. Reanimatie mocht niet meer baten, het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Later bleek de man slachtoffer te zijn van een misdrijf. De vrouw van de man is aangehouden, zij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het overlijden van de man. De recherche onderzoekt wat er zich precies heeft afgespeeld.