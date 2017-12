Deel dit artikel:











Marktkoopman Olaf omgebracht, echtgenote verdachte De flat waar het misdrijf plaatsvond. Foto: Omroep West

DEN HAAG - De 59-jarige Hagenaar die in de nacht van woensdag op donderdag door een misdrijf om het leven werd gebracht, is een marktkoopman op de Haagse Markt. Olaf kwam om het leven in een huis aan de Hemsterhuisstraat in Den Haag. De 59-jarige echtgenote van de man werd aangehouden.

Naar nu blijkt is de man een bekende marktkoopman op de Haagse Markt. Daar verkocht Olaf onder meer juwelen. De 59-jarige had geen vaste standplaats, maar was er wel geregeld te vinden. Dat melden getuigen en bekenden van het echtpaar. Zij zijn geschokt door wat is gebeurd. Hulpdiensten kregen in de nacht van woensdag op donderdag rond 00.45 uur de melding dat er iemand zwaargewond was geraakt bij een incident. Reanimatie mocht niet meer baten, het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Later bleek de man slachtoffer te zijn van een misdrijf.

Vrouw aangehouden De vrouw van de man is aangehouden, zij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het overlijden van de man. De recherche onderzoekt wat er zich precies heeft afgespeeld. LEES OOK: Marktkoopmannen over omgebrachte collega: 'We zijn er echt van geschrokken'