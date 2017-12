Verzekeraar Aegon helpt 100 Haagse gezinnen met schulden

DEN HAAG - Honderd Haagse gezinnen worden door financiële medewerkers van Aegon begeleid naar een schuldenvrij leven, dit vertelt Aegon topman Maarten Edixhoven in de talkshow FRITS!

'We zijn gestopt met de sponsoring van voetbalclub Ajax en de Nederlandse schaatsploeg om het project: Van Schulden naar Kansen op te zetten', zegt Edixhoven in de talkshow van Omroep West. Aegon helpt inwoners met schulden in Den Haag en Leeuwarden, omdat zij in beide steden gevestigd zijn.

'We geven de mensen die wij helpen geen geld maar we ondersteunen ze met onze kennis', vervolgt de CEO. Sybrand Buma, de fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer en tevens te gast in de talkshow vindt het een interessant initiatief. 'Het is van belang dat mensen met schulden geholpen worden, en snel op het goede spoor komen.'

Aegon is de oudste financiële instelling van Nederland met ruim 3.000 werknemers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag.