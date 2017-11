Swetterhage zoekt nog twee miljoen euro voor uniek Hundertwasser-gebouw

ZOETERWOUDE - Swetterhage in Zoeterwoude heeft nog een kleine twee miljoen euro nodig om een gebouw van de unieke Oostenrijkse kunstenaar Friedensreich Hundertwasser te bouwen. Het nieuwe dagbestedingscentrum biedt 120 werkplekken voor cliënten met een verstandelijke beperking.

Swetterhage is een leefgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking. In het Limburgse Valkenburg staat tot nu toe het enige Hundertwasser-gebouw van Nederland. Daar moet in 2020 verandering in komen, want dan hoopt Swetterhage de deuren van Het Venster te openen. De onthulling van de maquette van deze nieuwe Hundertwasser was donderdagochtend.

En daar werd met spanning naar uitgekeken, want de gebouwen van de Oostenrijkse kunstenaar zijn kleurrijk en sprookjesachtig. Enthousiast vertelt directeur George de Water hoe hij tijdens een vakantie in een Hundertwasser-hotel enthousiast raakte: ‘Zijn gebouwen hebben altijd een positieve invloed op mijn stemming. En toen schoot bij mij te binnen: waarom zou die stemmingsbevordering niet ook voor cliënten en medewerkers gelden?’



Natuur

Omdat Hundertwasser (1928-2000) zelf niet meer leeft, kwamen ze uit bij architect Heinz Springmann. Deze heeft lang met Hundertwasser samengewerkt en beheert de rechten. Op basis van een oude tekening van de Oostenrijkse kunstenaar is het nieuwe ontwerp gemaakt.

Tijdens de onthulling van de maquette reageren de cliënten en medewerkers van Swetterhage enthousiast. Het Venster is karakteristiek voor Hundertwasser: geen rechte lijnen, veel kleuren, je kan in het gebouw overal naar buiten kijken en het maakt deel uit van de natuur.



Sponsor

Er zit nog wel een addertje onder het gras: een Hundertwasser kost twee miljoen euro extra. Omdat dat niet uit het zorgbudget betaald kan worden, is een sponsorproject opgestart. Tot nu toe is al 125.000 euro opgehaald. Swetterhage hoopt binnen een half jaar de rest gesponsord te krijgen. In 2018 kan dan worden begonnen met de bouw van misschien wel het laatste Hundertwasser-gebouw ooit.