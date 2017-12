Klim in de pen op het Writer's Block Schrijffestival van Amnesty

Op donderdag 7 december klimt Den Haag in de pen tijdens het Writer's Block Schrijffestival van Amnesty International.

DEN HAAG - Op donderdag 7 december klimt Den Haag in de pen tijdens het Writer's Block Schrijffestival van Amnesty International. Na twee succesvolle edities gaan bekende en minder bekende Hagenaars opnieuw brieven schrijven voor de vrijlating van gewetensgevangenen. Amnesty zoekt meer brievenschrijvers. Schrijf jij ook mee?

Vorig jaar is een recordaantal van 166.000 brieven geschreven en Amnesty hoopt daar natuurlijk dit jaar overheen te gaan. Vandaar de oproep in SuperDebby.

Oud-politicus Jan Pronk, Frits Huffnagel, radio-dj Justin Verkijk, Fred Zuiderwijk, Gebr. de Gier zijn enkele bekende Haagse gastschrijvers die meedoen aan het festival in de Haagse Hogeschool. Van 's ochtends tien uur tot 's avonds tien uur kun je met hen meeschrijven tegen onrecht.

Mensenrechten

Met het festival wil Amnesty het belang van mensenrechten onder de aandacht brengen bij een breed publiek en hen de gelegenheid geven om er door middel van een handgeschreven brief of groetenkaart iets aan te doen.

'Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt autoriteiten om mensen eerlijker te behandelen. Omdat er aandacht voor hun komt verbetert hun positie ook en maakt het vaak een einde aan de marteling en opsluiting die niet gegrond is. Sommigen krijgen eindelijk een eerlijk proces', vertelt Frits Dijck van Amnesty.

Steun

Hoe meer groetenkaarten, hoe groter de steun voor de mensen voor wie we schrijven. Dat is onvoorstelbaar belangrijk. 'Vorig jaar schreven we voor Máxima, omdat zij en haar gezin bedreigd en mishandeld werden nadat ze weigerde haar grond af te staan aan een mijnbouwbedrijf. Na de schrijfmarathon van vorig jaar bepaalde het hooggerechtshof van Peru dat ze op haar land mag blijven wonen', aldus de woordvoerder.

Je hoeft echt geen schrijfwonder te zijn en ook geen materiaal mee te nemen. Frits: 'Alles ligt klaar, ook voorbeeldbrieven, en er zijn begeleiders die je kunnen helpen met schrijven. Maar een kaartje is ook al goed!'

Steuntje

Wil jij ook je steun geven? Kom op 7 december tussen tien uur 's morgens en tien uur 's avonds naar de Haagse Hogeschool. Je hoeft je niet aan te melden.