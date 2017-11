Deel dit artikel:











Na dodelijk ongeval Loosduinen neemt wethouder maatregelen voor betere verkeersveiligheid Dodelijk ongeval op de Machiel Vrijenhoeklaan Den Haag (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Buurtbewoners hebben wethouder Tom de Bruijn (D66) in een brief gevraagd om de verkeersveiligheid te verbeteren op de Machiel Vrijenhoeklaan. Aanleiding is een dodelijk ongeluk begin november. Een 70-jarige fietser kwam daarbij om het leven. De Bruijn heeft inmiddels maatregelen genomen.

Het ongeluk gebeurde op dinsdagochtend 7 november ter hoogte van de oversteekplaats bij de Pyrolalaan. Naar aanleiding van de aanrijding hebben buurtbewoners een brief geschreven aan wethouder De Bruijn. Dat schrijft hij zelf aan de gemeenteraad. 'Op woensdag 22 november ben ik thuis bij deze omwonenden op bezoek gegaan om te luisteren naar de zorgen over de verkeersveiligheid,' aldus De Bruijn. 'De bewoners hebben hun zorgen geuit over de hoge snelheden waarmee op de Machiel Vrijenhoeklaan wordt gereden en de onoverzichtelijke situatie bij de voetgangersoversteek.'

Extra maatregelen Dit gesprek heeft de wethouder gesterkt in het idee dat de ingeslagen weg bij de herinrichting de juiste is. 'Vanaf eind maart 2018 zullen de werkzaamheden starten om de weg veiliger in te richten.' Maar voor het zover is neemt De Bruijn alvast tijdelijke maatregelen die de veiligheid moeten verbeteren. De rijbaan wordt per richting teruggebracht van twee naar een rijstrook. 'Tevens zal ik er bij het openbaar ministerie en de politie pleiten op locatie een flitspaal te plaatsen. Tot dat moment zal ik een snelheidsdisplay laten plaatsen voor de oversteek Pyrolalaan in de richting van de Duinlaan.'