Na 6 jaar weer supermarkt in Kwintsheul: 'Ik kan het bijna niet geloven'

KWINTSHEUL - Opluchting in het Westlandse dorp Kwintsheul, waar na bijna zes jaar eindelijk weer een supermarkt komt. Jumbo opent komend voorjaar een winkel op de plek waar in 2012 de Albert Heijn afbrandde. Al die tijd zat het dorp zonder, ondanks vele beloften en protesten.

'Ik durf het m'n vrienden bijna niet te vertellen,' reageert een inwoner van het dorp vol ongeloof bij het horen van het nieuws dat er een Jumbo komt. 'Een lachertje, het heeft veel te lang geduurd,' zegt een vrouw die haar boodschappen nu al jaren in Wateringen haalt.

Kort na de grote brand die de winkel van Albert Heijn in 2012 in de as legt, verwachtte burgemeester Sjaak van der Tak nog dat de Heulenaren binnen een half jaar weer boodschappen zouden kunnen doen in een supermarkt in het dorp. Die zes maanden werden uiteindelijk zes jaar.



Pinautomaat

Als in die periode ook nog eens de enige pinautomaat uit het dorp verdwijnt, komen bewoners begin 2017 in actie. 'Wij willen een supermarkt,' scanderen ze op het plein. Voorman Ton Tabben van de actiegroep 'Werk aan de Winkel' is nu blij: 'We hebben druk op de politiek gezet, eindelijk is het rond.'

Opmerkelijk is dat het pand waar de Jumbo straks intrekt, al in 2016 af was. Waarom het pand nog zo lang leegstond, is niet helemaal duidelijk. De nieuwe uitbater Jumbo Koornneef is van hetzelfde moederconcern als de bouwer van het pand: Koornneef Retail Groep. Volgens sommige inwoners wilde Jumbo pas akkoord gaan op het moment dat de komst van een Jumbo Foodmarkt in Naaldwijk rond is. Daarover lopen nog procedures.



Geruchten

Koornneef wil donderdag niet reageren en houdt het bij de mededeling dat de winkel in mei opengaat. Ton Tabben van de actiegroep 'Werk aan de Winkel' zegt dat het verhaal over de relatie tussen een Jumbo in Kwintsheul en in Naaldwijk al twee jaar rondzingt.

De nieuwe Jumbo in Kwintsheul denkt in mei de deuren te kunnen openen. Bijkomend goed nieuws is dat er in de winkel ook een geldautomaat komt.