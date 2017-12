Deel dit artikel:











Sybrand Buma: 'Kabinet is er toch voor de gewone Nederlander’ Sybrand Buma (CDA) | Foto: Talkshow FRITS! Foto: talkshow FRITS!

DEN HAAG - Het kabinet is nog geen maand op weg en de fractievoorzitters kissebissen over de typering dat dit kabinet er is voor de 'gewone, normale Nederlanders'. Fractieleider Sybrand Buma van het CDA spreekt in talkshow FRITS! over de 'gewone Nederlander' terwijl Gert-Jan Segers van de ChristenUnie liever wil dat het kabinet er ook is voor de ongewone Nederlander.

Geschreven door Redactie Talkshow FRITS!

'De politiek moet bezig zijn met gewone Nederlanders die het gevoel hebben dat het kabinet niet doet wat er zou moeten gebeuren', aldus Buma in talkshow FRITS!. Vorige maand sprak premier Mark Rutte uit dat dit kabinet er is voor de 'gewone normale Nederlander'. Fractieleider Segers van de ChristenUnie voelt zich niet prettig bij deze uitspraak en vraagt zich af of dit kabinet nu niet mensen uitsluit. 'We hebben de neiging, en daar komt de term gewone Nederlander vandaan, dat het boze mensen zijn die de politiek niet snappen. Nee, het zijn heel gewone Nederlanders waarvan wij als kabinet moeten beseffen dat zij het beste willen voor hun kinderen en toekomt, ongeacht afkomst. Zij hebben het gevoel dat de politiek er niet voor hun is, en dat moeten wij veranderen, want wij zijn er voor deze mensen’, besluit Sybrand Buma.