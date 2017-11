Deel dit artikel:











Drukke avondspits door regen Een file op de A4 (Foto: ANP)

DEN HAAG - De regen zorgt voor een extra drukke avondspits in de regio. Vooral op enkele regionale wegen en de A13 is het veel drukker dan normaal. Op de A13 komt dat door een aanrijding ter hoogte van Delft in de richting van Rijswijk en de andere kant op door mensen die de file op de A4 tussen Den Haag en Schiedam willen vermijden.

Ook op enkele wegen in het Westland, de N207, de N209, de N470 en binnen een aantal steden is het extra druk. In Den Haag, Rijswijk, Zoetermeer, Leiden en Gouda staat het op een aantal doorgaande wegen muurvast. Op verschillende plaatsen zijn ongelukken gebeurd. Het slechte weer zorgt ook in de rest van de Randstad voor lange files, maar van een recordspits is nog geen sprake.