Klokkenspel Vredespaleis wereldwijd te horen Foto: Omroep West

DEN HAAG - Het carillon van het Vredespaleis in Den Haag is voortaan wereldwijd te horen. Donderdag is er een website gelanceerd over carillons van vrede en oorlogsherdenking. Op de website staan informatie over en geluidsfragmenten van carillons van over de hele wereld.

Bij herdenkingen van oorlogsslachtoffers en het vieren van de vrede worden vaak klokken geluid en carillons bespeeld. Sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog zijn in de hele wereld deze War Memorial and Peace Carillons opgericht en in gebruik genomen. Voor het eerst zijn deze speciale carillons in kaart gebracht en beschreven. Het Vredespaleis heeft twee torens, op de hoogste toren werd een door Zwitserland geschonken uurwerk aangebracht. Betrokken burgers en organisaties zorgden er uiteindelijk voor dat er ook een carillon met 48 klokken in geplaatst werd. Tijdens het eeuwfeest van het Vredespaleis werd de laatste klok geschonken.

Den Haag heeft carilloncultuur Den Haag kent een unieke carilloncultuur. Het gehele jaar door worden zeven bespelingen per week gegeven, verdeeld over drie torens: de toren van de Grote Kerk, de Oude Kerk in Scheveningen en de toren van het Vredespaleis. De beiaard van het Vredespaleis wordt op dinsdag en donderdag van 13.00 tot 13.45 uur bespeeld. De website over de carillons is te bezoeken via: www.peacecarillons.org.