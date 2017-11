Cel geeïst tegen letselschadejurist om 'schandelijk laffe' verduistering

OEGSTGEEST - Letselschadejurist Ronald K. (52) uit Oegstgeest ontkent dat hij tienduizenden euro's achterover drukte van twee cliënten tussen 2008 en 2011. Toch eist het Openbaar Ministerie acht maanden cel waarvan twee maanden voorwaardelijk tegen hem. Daarnaast moet hij 12.500 euro aan een van de slachtoffers betalen van het OM.

Het andere slachtoffer is inmiddels overleden. Het OM eist daarom ook een zogenoemde Pluk-ze boete van 62.000 euro tegen de verdachte.

De jurist stond de twee slachtoffers destijds bij in hun langslepende letselschadezaken. Van de voorschotten die werden uitbetaald door derden belandde uiteindelijk maar een heel klein deel bij zijn cliënten. Voor de officier van justitie stond vast dat Ronald K. de rest uitgaf aan zaken als taxi’s, reisjes en kleding. 'Schandelijk laf,' aldus de aanklager.



Compagnon

De verdachte ontkent de beschuldigingen. Hij verklaarde dat hij destijds zelf een fietsongeluk had gekregen en dat zijn voormalige compagnon daarom de financiële administratie van hun Leidse maatschap in 2007 over had genomen. Sindsdien hadden er volgens hem allerlei onregelmatigheden plaatsgevonden. Hij kon het niet anders verklaren dan dat zijn ex-compagnon zich destijds voor hem moet hebben uitgegeven.

Ook beschuldigde hij de voormalige compagnon ervan prive-uitgaven te hebben gedaan met hun bedrijfspinpas. Daarvan had hij bonnetjes uit 2009 die hij 'in een bureaula had gevonden,' zei hij.



Euro-tekens

Tijdens de zitting werd veel tijd besteed aan de door de verdediging aangeleverde documenten, waar volgens het OM echter ‘allemaal wat mee aan de hand lijkt te zijn’. Zo wees de aanklager op een maatschapsovereenkomst uit 1996, waarin bedragen met euro-tekens stonden. De euro werd pas ingevoerd in 2001.

De advocaat van K. bepleitte vrijspraak. Hij beaamde dat sommige door zijn cliënt ingebrachte stukken vragen opriepen, maar dat hoeft volgens hem niet te betekenen dat ze vervalst zijn.



Gegevens verloren

K. zelf verklaarde dat de oud-compagnon de harde schijf van de bedrijfscomputer had meegenomen en dat zijn back-up was gestolen. Nu die gegevens verloren zijn, is het volgens hem moelijk de beschuldigingen tegen hem te weerleggen. 'Er wordt nu van alles aangenomen,' adus de verdachte. 'Het is volstrekt unfair.'

De Haagse rechtbank doet over twee weken uitspraak.