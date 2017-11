Den Haag krijgt een eigen munt om geld in de eigen regio te houden

DEN HAAG - Den Haag krijgt een eigen munt. De Haagse knaak moet ervoor zorgen dat mensen veel meer in de eigen regio gaan uitgeven. Dat is goed voor winkeliers én voor de klanten die kunnen rekenen op speciale aanbiedingen en kortingen.

De initiatiefnemers van de Hofpas werken op dit moment aan de eigen munt. 'We willen zo de winkelstraat moderniseren,' aldus Constant Martini, één van de drijvende krachten achter het nieuwe betaalmiddel. De gratis Hofpas werd op 1 oktober officieel gelanceerd. Inmiddels hebben bijna 50.000 mensen in de regio zo'n pas. Zij kunnen er bij 400 winkels mee terecht. Daar krijgen zij onder meer kortingen of speciale aanbiedingen.

De pas is opgezet door zorginstelling Florence en De Volharding. Dat laatste is van oudsher een uitvaartcoöperatie, maar tegenwoordig worden er veel meer activiteiten ontplooid om ervoor te zorgen dat mensen die op enigerlei wijze behoefte hebben aan steun, zich kunnen 'handhaven of verbeteren in het maatschappelijk verkeer', zoals de missie luidt.



Korting

Dat wil niet zeggen dat de pas alleen is bedoeld voor leden van de Volharding. Iedereen die dat wil kan er gebruik van maken. Mensen die er één hebben kunnen onder meer korting krijgen bij winkels, Madurodam, restaurants en wellness-centra. Voor die ondernemers is het interessant om mee te doen omdat ze meer klanten krijgen. Bovendien zorgt de Hofpas voor een eigen pagina op de website. Hier kunnen ze weer makkelijk reclame maken.

De hoop van de initiatiefnemers is dat uiteindelijk 100.000 passen in de omloop komen en er minimaal 800 winkels aan gaan meedoen.



Aankopen

Maar dat is dus niet alles, er zit ook eigen Haags geld aan gte komen. Hiermee kunnen klanten dan aankopen doen bij de aangesloten winkels. Die kunnen er dan op hun beurt weer hun leveranciers mee betalen. Zo ontstaat dan een gesloten systeem. Dat is goed voor de regionale economie is het idee, zegt Martini, voorzitter van De Volharding.

Hij hoopt dat ook de gemeente het initiatief gaat steunen, omdat Den Haag het stimuleren van de wijkeconomie een belangrijk punt is.

Het plan wordt in ieder geval enthousiast ontvangen door de Groep de Mos in de gemeenteraad. Die partij wil het opnemen in het verkiezingsprogramma. Fractievoorzitter Richard de Mos wijst erop dat in het verleden al diverse initiatieven zijn ontplooid om te komen tot een lokale Haagse munt. Die moeten wat hem betreft worden gebundeld tot de Haagse Knaak.



Moeilijk

Groep de Mos constateert dat ook in Den Haag veel winkelgebieden het enorm moeilijk hebben, hetgeen leidt tot leegstand en verloedering. De introductie van de Haagse Knaak zou een steuntje in de rug kunnen zijn voor consumenten om juist het geld weer in die wat vergeten winkelgebieden uit te geven.

'De gemeente heeft de mond vol over wijkeconomie en revitalisering van het winkelbestand,' aldus De Mos, 'maar er wordt weinig daadkracht getoond. Als we nou eens het lef hebben om alle initiatieven te bundelen en te komen tot één sterke Haagse munt, dan helpen wij de Haagse economie, met onder andere ons eigen winkelbestand,- écht vooruit.'