Westland houdt proef met vuurwerkvrije zones

WESTLAND - De gemeente Westland gaat met de jaarwisseling een proef houden met vuurwerkvrije zones. De zones worden ingesteld rond alle speeltuinen en de gebieden bij kinderboerderijen en verpleeg- en verzorgingshuizen.

In deze zones mag tijdens de wettelijke vuurwerk-afsteektijden, tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur, geen vuurwerk worden afgestoken. Op de site van de gemeente zal een overzicht van de zones worden geplaatst.

Volgens burgemeester Van Ardenne is de aanzienlijke schade als gevolg van (illegaal) vuurwerk aanleiding om de proef te houden: 'De kosten en de risico’s van ernstige ongelukken door vuurwerk rijzen de pan uit.' Vorig jaar was de schade in het Westland 90.000 euro.



Campagne

In december zal de proef via een uitgebreide campagne onder de aandacht worden gebracht bij de inwoners van Westland. Met als motto 'Verknal het niet voor een ander' worden tal van middelen ingezet om jongeren bewust te maken van de gevolgen van het afsteken van vuurwerk.

Westland is niet de enige gemeente die een proef houdt. De gemeente Den Haag houdt tijdens de komende jaarwisseling een proef waarbij bewoners zelf hun straat, pleintje of speeltuin vuurwerkvrij mogen verklaren. Vorig jaar waren er in de gemeenten Voorschoten, Wassenaar, Leiden, Den Haag, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland al vuurwerkvrije zones. Rijswijk heeft eerder deze week besloten om geen vuurwerkvrije zones in te stellen.

LEES OOK: Vier zondagavonden wintervuurwerk op Scheveningen